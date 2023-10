Andorra la Vella obre les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure de les vacances de Tots Sants

Andorra la VellaAndorra la Vella ha obert les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure que ofereixen els departaments d’Esports, de la mà dels clubs esportius, i de Social durant les vacances escolars de Tots Sants per a infants i joves de 3 a 15 anys. En total, hi ha 335 places a disposició, distribuïdes entre sis campus esportius (230), el casal d’infants El Llamp (60) i la Ludoteca de Santa Coloma (45).

En aquesta ocasió les activitats tindran lloc entre el dilluns 30 d’octubre i el divendres 3 de novembre, a excepció del dimecres 1 de novembre, que és festiu. Pel que fa a l’oferta, a més dels casals d’infants, adreçats a infants de 3 a 6 anys, en aquesta ocasió es proposen sis campus esportius.

Així doncs, hi haurà un campus de bàsquet, amb activitats per a infants i joves d'entre 5 i 12 anys (60 places); un de futbol sala, per a infants i joves d'entre 6 i 13 anys (40 places); un de multiesports, per a infants i joves d'entre 6 i 13 anys (30 places); un de voleibol adreçat a infants i joves entre 6 i 12 anys (30 places); un de rítmica entre 5 i 13 anys (30 places), i un de pàdel, esquaix i natació entre 8 i 16 anys (30 places).

Pel que fa als casals d’infants, les activitats s’adrecen a infants entre 3 i 6 anys, nascuts entre el 2017 i el 30 de juny del 2021. Les inscripcions es poden formalitzar a través de la pàgina web andorralavella.ad/inscripcions.

Activitats per a joves al Rusc

En paral·lel, la mateixa setmana de vacances escolars de Tots Sants (entre el dissabte 28 d’octubre i el divendres, 3 de novembre, tret de l’1 de novembre que és festiu) també oferirà tota mena d’activitats relacionades amb el Halloween als joves del Rusc. Hi haurà un taller de cuina sense pares, una gimcana terrorífica, formació de voluntariat jove i per gravar un pòdcast, una xerrada en col·laboració amb Andorra Telecom, un escape room, tarda de pel·lícules de por i un torneig de futbol 5x5.

També s’ha organitzat, per al dissabte, 28 d’octubre, la segona jornada de la ‘Disco jove’, en aquesta ocasió, amb la temàtica de Halloween. De les 17.30 a les 21 hores es tornarà a oferir al Rusc còctels sense alcohol i música, a més d’un concurs de disfresses entre tots els assistents. Per últim, la única activitat de la setmana que serà de pagament (6 euros) serà la d’escalada al rocòdrom del BlocCafè el divendres, 3 de novembre, al matí.