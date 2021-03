Andorra la Vella presenta SOMI, un servei de mentoria en línia per reforçar els vincles entre pares i fills

Andorra la VellaDonar eines per entendre millor les necessitats, el ritme i les emocions dels fills i filles; obrir un canal de comunicació de qualitat a la família; crear o millorar el vincle afectiu a la llar, i acompanyar, educar i guiar petits i grans són els principals objectius que busca el nou Servei Online de Mentoria per Inspirar (SOMI) que aquest dimarts ha presentat el comú d'Andorra la Vella. Segons ha comentat el conseller d'Esports i de Joventut, Alain Cabanes, es tracta d'una iniciativa sorgida al Servei de Joventut del comú, que "dona especial importància al treball de la intel·ligència emocional", i que compta amb la figura del psicòleg i escriptor Tomàs Navarro.

Així doncs, la corporació ha habilitat la pestanya SOMI al web www.andorralavella.ad/joventut, on progressivament s'aniran penjant una sèrie de càpsules audiovisuals, articles i exercicis que podrà visitar qualsevol ciutadà. Navarro ha destacat la tasca del Servei de Joventut de la capital assegurant que "cal ser molt valent per afrontar projectes nous en moments complicats donant recursos a pares i joves", i és per aquest motiu que ha definit la proposta com a "pionera" i amb altes possibilitats de traspassar fronteres. "Us imagineu que us haguessin ensenyat a estimar? Què els pares tinguessin un llibre d'instruccions pels fills?", s'ha preguntat Navarro, assenyalant que, precisament, "això és el que volem fer, tenir recursos per a pares i joves sobre els mateixos temes però amb enfocaments diferents". D'aquesta manera, s'arribarà a disposar d'una "biblioteca audiovisual" que es podrà consultar en qualsevol moment, i això, "és clau".

A l'espai virtual del comú s'han habilitat "sis habitacions" que s'aniran nodrint de contingut progressivament. Les seccions corresponen a resoldre dubtes en relació amb la qualitat de vida; l'educació sexual, afectiva i social; la identitat, l'autoestima i la seguretat; la planificació de futur entre els joves; la resiliència, i el pensament de qualitat i distorsions cognitives (treballar les qualitats del pensament).

El conseller comunal ha recordat que, des del 2017, la corporació treballa conjuntament amb el SAAS en un projecte de consulta ràpida per a adolescents en crisi (CRAC), on un psicòleg del Servei de Salut Mental recull els problemes emocionals dels adolescents i dona una resposta ràpida en un moment complicat. D'aquesta manera, ha ressaltat que tot i la presentació d'aquesta nova iniciativa, tant el comú com el SAAS continuaran "oferint aquesta consulta que fins ara ha estat necessària".