Andorra la Vella preveu trobades amb els propietaris dels edificis desallotjats per definir "els propers passos"

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella té previst dur a terme la setmana que ve "trobades individuals amb els propietaris" dels edificis desallotjats a l'avinguda Santa Coloma per "posar una mica sobre la taula quins són els propers passos", tal com ha destacat el cònsol major, David Astrié, que ha incidit en el fet que la corporació ha "requerit a les propietats perquè presentin un estudi de refecció estructural que permeti executar unes obres i que aquestes permetin alhora que els inquilins puguin tornar a casa seva".

Aquestes reunions, ha manifestat Astrié, han de servir per saber "quines són les intencions d'uns i altres" i ha incidit en el fet que la corporació "ha actuat fins on havia d'actuar", ja que hi ha un seguit de qüestions que depenen dels propietaris i "és evident que el comú no les farà". D'aquesta manera, el cònsol major ha reiterat la defensa a l'actuació de la corporació: "El comú ha actuat quan havia d'actuar que és quan hi havia un presumible perill tant a la via pública, per despreniment de qualsevol placa que conformi la façana, com també la integritat dels mateixos inquilins". I ha afegit que ara l'important és que els treballs avancin i, en aquest sentit, ha afegit que aquest dilluns o dimarts han començat ja els treballs per a injectar resina als fonaments i paral·lelament es duu a terme l'estudi del subsol, una feina que ha d'allargar-se entre sis i set setmanes.