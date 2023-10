Andorra la Vella proposa habilitar una infraestructura per fer transvasaments d'aigua entre parròquies

Andorra la VellaEl cònsol menor d'Andorra la Vella, Miquel Canturri, ha proposat davant els micròfons d'RTVA que "es faci un protocol nacional" de transvasament d'aigua. Assegura que seria bo interconnectar les parròquies entre si per ser més àgils en situacions com la que s'ha produït a la Massana. El comú de la capital, que no té una situació alarmant, ha cedit aigua a l'altra parròquia per la seva situació d'emergència uns camions cisterna carregats d'aigua potable. Una situació que ja es va produir tres anys enrere, sent el comú d'Escaldes el que va necessitar l'assistència. La creació d'aquesta interconnexió facilitaria aquestes operacions que, amb el canvi climàtic, podria produir-se més sovint.

Andorra la Vella sí que es troba en una millor situació en aquest respecte, i és que disposa d'una bona infraestructura amb tres pous, que estan situats a l'estadi comunal, a la Comella i a Sant Ermengol.

Pel que fa a la Massana, després de les mesures i maniobres fetes, els dipòsits es troben a un terç de la seva capacitat, una xifra que puja respecte als dies anteriors. No obstant això, s'ha fet una crida des de tots els comuns per a fer un ús responsable de l'aigua i de l'escassetat del recurs.