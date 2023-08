Andorra la Vella revisa el compliment de la normativa a les terrasses

Andorra la VellaEl Comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa una revisió de les terrasses dels bars i restaurants per garantir que compleixen amb les regulacions. Segons RTVA, es concentra en l’espai ocupat a les vies públiques i l’Avinguda Meritxell. Una terrassa al centre històric ha estat sancionada fins ara. També s’ha mogut les terrasses a l’Avinguda Meritxell per a la circulació dels vehicles d’emergència. De les 117 terrasses, només una ha rebut sanció per excedir l’espai permès.