Andorra la Vella revisarà els complements que cobren una trentena de treballadors

Andorra la VellaEl complement de retribució afegida (CRA) és un sistema de retribució que utilitza l'administració quan un empleat públic ha de fer una tasca que està fora de les seves atribucions per estatus. El complement es paga durant el temps que el treballador desenvolupa aquesta tasca.

L'actual equip comunal d'Enclar a trobar-se amb el fet que hi havia queixes d'alguns treballadors respecte a la trentena d'empleats que cobren aquest complement i que va ser fixat per l'anterior majoria. Acusacions (envers l'anterior corporació) de favoritisme i de donar complements a dit. El cònsol major Sergi González ha explicat en una entrevista a RNA que s'analitzarà un per un cada cas de complement de retribució afegida per "veure si tenen una justificació".

L'avaluació porta un temps i, per tant, l'equip d'Enclar va decidir seguir pagant els complements fins al 31 de març. A partir d'aquesta data, només es mantindran els que estiguin motivats i continuïn sent necessaris.