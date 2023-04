Andorra la Vella tornarà a viure la màgia de les falles el cap de setmana del 14 d'abril

Andorra la VellaAndorra la Vella tornarà a viure la màgia de la festa de les falles el cap de setmana del 14, 15 i 16 d'abril. Ho farà de la mà de l'Associació Fallers pel Món, que després de l'experiència del 2019 ha decidit tornar a Andorra per celebrar un seguit d'actes que coincideixen amb el seu desè aniversari. "Normalment no repeteixen mai, però ho han volgut fer així perquè Andorra i Andorra la Vella per als valencians és un lloc on se senten molt a gust i és un dels turistes que més aporta i més fidel" al país. Així ho ha posat en relleu el cònsol menor de la capital, Miquel Canturri, que ha volgut emfasitzar el retorn econòmic que tindrà que aquell cap de setmana "més de 3.000 valencians" es desplacin al Principat. De la mà de Fallers pel Món es podrà viure actes tradicionals com la cercavila i l'ofrena floral a la verge dels Desemparats, en què es triplicarà la participació respecte del 2019; la despertà, la desfilada de moros i cristians, la 'mascletà' i la 'cremà' de la falla l'Estoreta i la falla gran.

El president de l'Associació Fallers pel Món, Jose Amores, ha destacat que en aquesta edició prendran part un miler de persones més que ara fa quatre anys i ha subratllat que s'ha decidit tornar a Andorra la Vella "per l'acollida" que van tenir i també per com va "gaudir" la gent que va venir llavors. De fet, van obrir les places per al desplaçament a principis d'octubre i en quinze dies s'havien exhaurit. Totes aquestes persones s'allotjaran en una vintena d'hotels on també estan rebent reserves de fora de l'associació, de persones que han decidit venir pel seu compte, tal com ha incidit Amores, que ha defensat l'impacte econòmic que la festa té per a aquells indrets on es duu a terme.

Durant tres dies, doncs, Andorra la Vella viurà de ple la festa valenciana, que arrencarà ja el 14 d'abril amb un concurs de paelles. Ja dissabte 15 hi haurà la crida des del balcó de la casa comuna a dos quarts de dotze del matí que anirà seguida de l'actuació dels castellers d'Andorra. D'una a dos quarts de quatre es farà una fideuà popular a l'aparcament del parc Central i a dos quarts de set de la tarda arrencarà la cercavila d'ofrena floral. A les vuit tindrà lloc una missa a l'església de Sant esteve i a un quart de deu de la nit, el castell de focs. I clourà la festa una discomòbil a les onze de la nit, a l'envelat del parc Central. L'endemà, la jornada arrencarà d'hora amb la 'despertà' a les nou del matí i a les dotze tindrà lloc la desfilada de moros i cristians. A les dues del migdia se celebrarà la 'mascletà' i a dos quarts de tres hi haurà una paella popular. A dos quarts de set es podrà degustar aigua de València i a dos quarts de nou hi haurà la 'cremà' de la Falla l'Estoreta i de la falla gran.

El pressupost amb què compta Fallers pel Món per dur a terme aquesta festa és de 350.000 euros i l'aportació del comú d'Andorra la Vella s'eleva a 30.000-40.000 euros, ha destacat Canturri, dels quals 15.000 són com una subvenció directa i la resta són diners que es destinen al muntatge, la seguretat o la publicitat. El cònsol menor ha defensat aquesta inversió perquè es tracta d'un cap de setmana en què hi haurà moltes persones que vindran de València i això "aporta molt".

S'hi desplaçaran persones de la Comunitat Valenciana, però especialment de les zones al voltant de la capital, tal com ha comentat Amores que ha anunciat que la 'mascletà' serà una cosa "una mica especial" i ha destacat que durant la festa es farà servir uns 50 quilograms de pólvora. També ha puntualitzat que com que la música és "molt important" en aquest esdeveniment hi haurà quatre xarangues que viatjaran a Andorra, dues més que ara fa quatre anys.