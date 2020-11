L'escola andorrana d'Ordino apadrina una estudiant de Cambodja per tercer curs consecutiu

Per tercer any consecutiu els alumnes de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino finançaran l’apadrinament de Davy Youn, una nena de Cambojda. El projecte va sorgir d’un treball de batxillerat ara fa quatre anys i es fa en col·laboració amb l’ONG Infants del món. L’apadrinament li permet seguir els seus estudis.



Els alumnes de tot el centre recullen els diners necessaris – 432 euros– durant tot el curs de manera voluntària. Un cop aconseguida la xifra, l’entreguen a l’ONG i mantenen el contacte amb la jove a través de vídeos i cartes durant la resta del curs. Enguany l’entrega s’ha fet al president d’Infants del món a Andorra, Franz Armengol, i també hi ha participat Laia Vara, la responsable del voluntariat i coordinadora pedagògica de la llar que l’ONG té a Cambodja.