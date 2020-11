L'escola andorrana de Santa Coloma, sisè centre que incorpora l'ús de l'aplicació B-resol

L'aplicació B-Resol, destinada a alumnes de més de 12 anys, és una eina disponible per als estudiants per tal que puguin denunciar qualsevol situació o problemàtica que puguin estar patint tant a dins com fora de l'escola. A més, permet als joves notificar conflictes o assetjaments de manera anònima en qualsevol moment del dia i escollir els interlocutors a qui volen alertar.

Als cinc centres que ja estan utilitzant l'aplicació (l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp, l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino, el col·legi Sant Ermengol, el col·legi Janer i el col·legi Sagrada Família), s'ha afegit aquest curs l'escola andorrana de Santa Coloma, la qual integra 420 alumnes i 75 persones repartides entre personal docent i altres càrrecs.

Aquesta eina es va començar a oferir als centres educatius el curs 2016-2017, amb l'objectiu de fer aflorar casos d'assetjament, ciberassetjament, trastorns alimentaris i qualsevol mena de conflicte dels adolescents. Mitjançant la tecnologia mòbil com a element innovador, els resultats han estat força positius permetent detectar des de la seva implementació casos de trastorns alimentaris, problemàtiques de convivència i evitant, amb tota seguretat, d'altres.

La descàrrega es fa prèvia acceptació d'un avís legal on s'explica l'eina i on el menor ha de confirmar o bé que té 14 anys o més o bé que té l'autorització dels pares.