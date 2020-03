L’angoixa, el primer motiu de consulta als psicòlegs

El Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra ( COPSIA) ha fet públic aquest dilluns les dades del torn d’ajuda psicològica que va iniciar la setmana passada per atendre la població que ho necessiti arran de la situació que provoca la crisi de la Covid-19. De les consultes que han rebut fins ara, el primer motiu de consulta és l’angoixa que es viu en aquest moment, experimentar un estat d’ànim baix i excessiva preocupació, explica el col·legi en un comunicat. També demanen orientació de com explicar la situació de confinament als familiars o com gestionar el diagnòstic de familars o persones de l’entorn. Tanmateix, expliquen que reben trucades de pacients d’altres professionals de la salut mental que han vist truncat el seu seguiment donada la situació de confinament.



"Algunes persones -afegeix el comunicat dels psicòlegs- transmeten que no estant segures de trucar, que senten certa vergonya o reticència creient que els seus sentiments i vivències no són importants". Per aquest motiu, els professionals animen a tota persona que necessiti un canal per expressar com se sent o vulgui explicar o compartir el seu malestar truqui al COPSIA, perquè “els professionals del torn estan expectants de col·laborar i participar en aquesta iniciativa pel bé de la societat andorrana”.



El telèfon d’atenció és el 809.031 i el corre electrònic copsia@copsia.ad, on hi ha un total de 26 psicòlegs voluntaris que estan a disposició dels ciutadans que ho necessitin.