Fins a 147 consultes pel Col·legi de Psicòlegs

Des que el Col·legi de Psicòlegs es va posar a disposició de la ciutadania de manera gratuïta el 17 de març, ha rebut, fins al dia 8 d'abril, un total de 147 consultes que se'ls han formulat a través d'un correu electrònic o d'una trucada telefònica. Totes aquestes consultes han estat ateses pels 26 voluntaris que s'han ofert de manera gratuïta a participar en aquest servei i la seva predisposició està permetent que, fins al moment, no hi hagi una saturació de les trucades, segons explica el col·legi.

Pel que fa als motius de les consultes, asseguren que el principal motiu és per angoixa, per tenir un estat d'ànim baix o per mostrar una excessiva preocupació per la situació que s'està vivint. En aquest sentit, comenten que la franja d'edat més freqüent és entre els 35 i els 55 anys, i altres qüestions recurrents són sobre com explicar la situació de confinament als infants o als familiars o sobre com gestionar el diagnòstic o la pèrdua de familiars.

Amb els dies que porta en funcionament el servei, els psicòlegs valoren positivament la iniciativa i creuen que està tenint un bon resultat, ja que permet a persones de qualsevol edat, transmetre i comunicar amb algú el seu malestar. Tot i així, també comenten que alguns casos s'han hagut de derivar als seus psicòlegs de referència per a fer-ne un seguiment escaient.