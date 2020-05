Un aniversari molt incívic

En condicions normals i amb la calor que està fent aquests dies, un bany a la muntanya seria la millor manera de celebrar un aniversari, com mostra el vídeo al qual ha tingut accés l'ARA Andorra. El problema és que no estem en condicions normals. El món viu una pandèmia i Andorra, com la resta de països, està lluitant per evitar el col·lapse sanitari i per reduir a zero el nombre de contagis de la Covid-19. Hi ha gent, però, que no ho té tant present.

Tal com es veu en les imatges, un grup de joves estrangers, s'han saltat les normes del confinament i han pujat a la muntanya per banyar-se en un llac improvisat format pel desgel de la neu. Malgrat que el Govern repeteix una vegada rere l'altra que els passejos només es poden fer al voltant del domicili, aquests residents del Principat han accedit a una zona deshabitada per celebrar l'aniversari d'un d'ells i han fet activitats de risc amb les que podrien haver acabat a l'hospital.

L'autor del vídeo l'ha titulat "un cumple distinto". I té tota la raò: feliç incívic aniversari.