L'anomalia càlida d'aquests dies pot acabar-se el cap de setmana

L'anomalia càlida "molt notable" que estem vivint des del passat dia 28, és a dir, des de dimarts, té les hores comptades, ja que tal com anuncien des del Servei Meteorològic és previst que les temperatures comencin a baixar "lleugerament" la nit de dissabte a diumenge i que el canvi més important es doni entre la nit de diumenge a dilluns quan podria arribar a haver tempestes importants. Encara s'haurà de patir, aquest divendres, un dia molt càlid, de fet, pot arribar el "pic més càlid" de la ratxa de calor que estem vivint. Aquest dijous a la Borda Vidal es van registrar valors de 35 graus i 34 al Roc de Sant Pere i aquest divendres aquestes temperatures es poden superar. A més, un fenomen que s'està donant també aquests dies és que es viuen nits càlides, amb mínimes que oscil·len entre els 16 i els 18 graus, especialment a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria, on no es produeix el refredament nocturn.



Aquest dissabte les màximes seran altes, assenyalen des del Servei Meteorològic, però ja "no tant" com aquest divendres i la nit de dissabte a diumenge es donarà una lleugera baixada, ja que arriba una massa d'aire de l'oest - nord-oest. De fet, la nit de dissabte a diumenge no es descarta que es pugui produir algun ruixat al nord del país.



Des del Servei Meteorològic assenyalen que aquests dies s'estan vivint temperatures "molt més altes" del que és normal i posen com a exemple que a l'estació de FEDA la temperatura normal climàtica estaria al voltant dels 24 graus i dijous es va arribar als 31 graus. A més, assenyalen que la repetició al llarg dels anys de fenòmens com els que s'estan vivint aquests dies tampoc entra dins la normalitat. "Tants dies per sobre de la temperatura mitjana deixa de ser normal", conclouen.