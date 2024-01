Un anunci de 650 euros per llogar una habitació encén les xarxes

Andorra la VellaUna polèmica ha esclatat a Twitter entorn de la crisi de l’habitatge, desencadenada per una publicació a Facebook que ha captat l’atenció de la comunitat. Un usuari ha compartit la seva experiència, recordant que el 2019, abans d’abandonar el país per motius laborals, ell i la seva parella llogaven un apartament a Escaldes per 700€. No obstant això, cinc anys després, s’ha sorprès al descobrir que una habitació està sent oferida per 650€ i un pis similar al seu té un preu de 1800€.

L’usuari planteja la pregunta crucial a la seva publicació: “Com es lluita contra això? Com una família de classe mitjana pot enfrontar-se a aquesta situació?” La publicació ha desencadenat una onada de respostes i comentaris a Twitter, on els usuaris expressen la seva indignació i comparteixen experiències similars d’enfrontar-se a preus de lloguer desorbitats al Principat.