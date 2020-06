L'aparició de dues esquerdes obliga a tallar la carretera a la part alta d'Aixirivall

La carretera d' Aixirivall s'ha hagut de tallar aquest dimarts a la part alta a conseqüència de l'aparició de dues esquerdes d'uns 30 metres de llargada a la calçada. El tall ha provocat que el trànsit de vehicles s'hagi hagut de desviar per l'antiga carretera de la Peguera. Ara els ciutadans que resideixen en aquesta zona estan "incomunicats", segons ha informat el cònsol major lauredià, Josep Majoral. Per arribar al centre de Sant Julià, els veïns han d'arribar fins a les bordes de la Peguera i baixar per Juberri.

Les dues esquerdes es van detectar aquest dilluns i la intensa pluja registrada durant la jornada de la tarda "ha fet que baixés el talús". Majoral ha assegurat que encara es desconeix el motiu pel qual s'han generat aquestes esquerdes, però ha confirmat que en aquests moments un grup de geòlegs ja està treballant a la zona per tal d'identificar l'abast tècnic de la problemàtica. "El que és evident és que la carretera està tallada, tant la vella com la nova, per qüestions de seguretat", ha afegit.

El cònsol major es desplaçarà a la zona durant aquest matí, i estarà acompanyat del titular d'Ordenament Territorial, Jordi Torres. A més, està previst que durant la jornada d'aquest dimarts, segons ha indicat el comú lauredià, es desplacin fins a la zona diversos tècnics del Govern per valorar l'abast i les possibles solucions. És per tot plegat que la corporació ha demanat precaució si es transita per les zones adjacents.