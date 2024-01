Aprovada la jubilació als 55 anys pels cossos especials si han fet 25 anys de serveis

Andorra la VellaEls cossos especials celebren la possibilitat de jubilació anticipada als 55 anys amb 25 anys de servei, una antiga demanda que ara es materialitza amb la nova mesura. La modificació, aprovada amb el pressupost general, implica una edat mínima de 55 anys per a la prejubilació. Els implicats, incloent-hi penitenciaris, bombers i altres, mostren la seva satisfacció, recordant que aquesta opció ja existia fins al 2015 abans d’un canvi legislatiu.

Segons RTVA, es destaca que altres cossos com l’USdA i els bombers estan immersos en negociacions per a altres millores laborals, com el dret a un complement salarial de missió permanent.