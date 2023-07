Aprovat el crèdit per a la reforma de l'edifici Caldes

Andorra la VellaEl comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat aquest dimecres, amb el vot en contra de l'oposició, un crèdit extraordinari per valor de 376.000 euros per a la reforma de l'edifici Caldes. Tal com ha destacat la cònsol major, Rosa Gili, "ara és el moment d'intervenir-hi" i fer una reforma integral i "necessària per al gaudi de la ciutadania". La inflació i el fet que hi hagi treballs que s'han cregut necessaris i que no estaven inicialment previstos han fet que s'hagi hagut d'aprovar aquest crèdit, ha detallat Gili.

Des de l'oposició s'ha votat en contra, ja que han lamentat no haver estat informats sobre el projecte. Núria Barquín ha destacat que no estan "en contra de la reforma de l'edifici" sinó de les formes en què s'ha plantejat el procés. "No donem conformitat a les formes", ha incidit Barquín.