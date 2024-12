Aprovat el nomenament d'onze nous oficials a la Batllia

Andorra la VellaEl Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha aprovat avui el nomenament -en període de prova- d’onze oficials adscrits a la Batllia. Els 11 candidats han superat el procés selectiu d’ingrés i estaran en període de prova durant 12 mesos. El 14 de novembre el comitè tècnic de selecció va cloure el procés selectiu i va proposar al CSJ el nomenament dels onze candidats que han superat les proves amb èxit. Seguint el procediment establert a tal efecte, el 2 de desembre, la Intervenció General va emetre un informe favorable i avui el nomenament ha estat acordat en el si del Consell Superior de la Justícia.

Avui s’ha comunicat a les persones interessades el resultat del concurs, seguint l'establert en el pla de xoc per millorar l’administració judicial. Pel que fa al pla de xoc, només queda en fase de concurs la cobertura de les 2 places que queden per adjudicar d’oficials de Batllia. Un cop adjudicades, es donarà per tancat el procés d’implementació de les mesures del pla de xoc. S'espera que un cop s'implementi, el funcionament òptim de la justícia arribi després de tres anys.