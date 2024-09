Aprovat el nou pas de vianants a la N-260 a Castellciutat

La Seu d'UrgellL'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat avui, de manera inicial, el projecte d'obres municipals del nou pas de vianants a la carretera N-260 (km 229) al seu pas per Castellciutat. També s'ha acordat sol·licitar l'informe sectorial a la Direcció General de Carreteres de l'Estat.

L'alcalde de la Seu i regidor responsable de Castellciutat, Joan Barrera, manifesta al respecte que "després de molts i molts anys de reclamacions per part dels veïns i veïnes de Castellciutat, ara amb l'aprovació del projecte i la posterior realització de l'obra donarem compliment a les seves reivindicacions. Treballem, i així ho continuarem fent, per millorar la Seu i Castellciutat".

Aquest projecte disposa d'un pressupost d'execució per contracte (+IVA) de 69.892,83 €.

Amb l'habilitació d'aquest pas de vianants, veïns i veïnes podran travessar la via a peu entre les dues parts del poble. Recordem que aquest tram de l'Eix Pirinenc suporta un volum de trànsit de més de 15.000 vehicles diaris, amb pics estacionals de 22.000 en un sol dia en les dates en què hi ha més afluència, com poden ser dies festius al llarg de l'any.