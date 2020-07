Un aquaparc sense aigua

El comú d'Andorra la Vella torna a posar en marxa aquest estiu l'aquaparc a l'estadi comunal Joan Samarra Vila. L'atracció aquest any s'ha hagut d'adaptar a les noves normes de seguretat sanitària arran del coronavirus i per això, entre d'altres, l'aforament és més limitat que l'any passat. Així, tal com ha detallat el conseller d'Esports i Joventut d'Andorra la Vella, Alain Cabanes, hi podran passar uns 160 infants al dia, amb la qual cosa s'espera una afluència aproximada de 4.000 infants en el mes en què l'atracció estarà oberta (tancarà el 15 d'agost). "L'afluència serà una mica menor que la de l'any passat tenint en compte les condicions actuals" que obliguen a limitar els aforaments i també a fer tasques de desinfecció contínua després de cada torn, ha detallat.

A més, s'han variat les atraccions, ja que les dues piscines que hi havia l'any passat han estat substituïdes per inflables. "La gran diferència és que no hi haurà les piscines" ha comentat Cabanes, afegint que en canvi la gran novetat és "la guerra d'aigua". "Jo crec que tindrà molt d'èxit", ha manifestat el conseller, mostrant-se segur que malgrat els canvis a què ha obligat la crisi sanitària l'activitat tindrà una bona acollida.

Els infants dels casals i de les escoles esportives aniran passant per l'aquaparc en diferents torns de convivència i les famílies que en vulguin gaudir hauran de fer reserva, ja que així podran verificar quan hi ha disponibilitat.

L'aquaparc està dividit en dues zones (una pensada per als més petits) que compten amb una limitació màxima d'infants alhora. L'activitat es va posar en marxa l'any passat com a alternativa a la piscina exterior dels Serradells però el conseller ha manifestat que malgrat que aquest any ja hagués estat disponible haurien posat en marxa igualment aquesta atracció, ja que "dona resposta a molts grups". Precisament sobre els Serradells, Cabanes ha reiterat la voluntat de la corporació comunal de poder iniciar les obres al més aviat possible.