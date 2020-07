L'aquaparc obrirà el 14 de juliol

El comú d’Andorra la Vella torna a apostar aquest estiu per l’atracció de l’aquaparc, la proposta de lleure aquàtica que es va posar en marxa l’any passat com a alternativa a la piscina exterior dels Serradells. Aquesta proposta obrirà portes el 14 de juliol a l'estadi comunal i estarà operativa durant un mes, tal com consta publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), aquest dimecres.

La corporació comunal ha adjudicat el subministrament, el muntatge i l’explotació d’aquest aquaparc a l’empresa Gatzara Espectacles, p er un import de 47.853 euros. La durada del contracte és fins al 15 d’agost, tal com recull el BOPA.

Des del comú ja s’havia anunciat que hi havia la intenció de tornar a proposar aquest aquaparc durant l’estiu, tot garantint les mesures de seguretat sanitària i higièniques marcades des de l’executiu. La iniciativa està especialment pensada en els més petits de casa i compta amb diferents jocs aquàtics.