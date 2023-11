Aquest és el motiu pel qual Andorra Endavant ha de tornar 10.000 euros a Govern

Andorra la VellaAndorra Endavant farà avui la devolució de la part de la subvenció que el Govern els reclamava, titllant l'incident com a "fruit d'una bona campanya electoral". El partit va expressar aquesta postura a través d'una publicació a Instagram, on també es van mostrar "encantats d'haver estalviat diners a les arques de l'estat".

Segons l'Article 44, els partits polítics no poden rebre més de l'import justificat al Tribunal de Comptes com a despesa del partit. L'import màxim a percebre és de 12.035,45 €, amb un retorn de 10.599,55 €. Montaner va afirmar que haurien de rebre més de 28.000 € per les dues subvencions.

Ja que han gastat menys de la subvenció a la qual tenien dret, reclamen el dret a rebre 12.035,45 € pel resultat electoral (el 100% del que han gastat) i 6.276,16 € de subvenció 2 com a partit oficial.

S'han mostrat satisfets d'haver estalviat diners de subvencions a les arques de l'estat. El partit va rebre dues subvencions, una pel resultat electoral i l'altre per ser partit oficial. Resulta que han gastat menys a la campanya electoral del que els corresponia per resultat electoral, estalviant més de 10.000 € en comparació amb una campanya amb el resultat obtingut.