Per aquest motiu TheGrefg va decidir residir a Andorra

Andorra la VellaJordi Wild i TheGrefg debaten sobre els streamers i Andorra durant la seva visita a The Wild Project. El conegut 'youtuber' ha volgut parlar d'aquest assumpte amb TheGrefg durant la seva visita, on cap dels dos ha dubtat a parlar obertament sobre els diferents temes que s'han plantejat. En aquest cas, el murcià no s'ha amagat a l'hora d'admetre que es considera una persona egoista per haver-se traslladat a viure a Andorra.

No obstant això, TheGrefg ha decidit explicar els motius pels quals ell va prendre la decisió de fer aquest pas. Ha explicat que al llarg de la seva vida ha après que si ell no es preocupa per si mateix, ningú ho farà, i considera que ara ha de pensar en ell mateix i en el que pot aportar a la seva família. Ell mateix s'ha qualificat d'egoista per haver-se traslladat al principat. Per aquest motiu, "amb aquesta mentalitat", va arribar a la conclusió que li seria més beneficiós traslladar-se a Andorra durant els anys en què està guanyant tants diners, ja que pot fer la seva feina igualment en un país que en un altre.