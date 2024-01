Aquestes són les esmenes d'Andorra Endavant pel pressupost de 2024

Andorra la VellaAndorra Endavant ha presentat diverses esmenes per al pressupost del 2024, una de les propostes vol incrementar el còmput destinat a les pensions dels treballadors públics. La iniciativa suggereix una assignació addicional d’1,1 milions d’euros, sumant-se als ja existents 4,5 milions d’euros designats pel Govern.

El grup parlamentari, liderat per Carine Montaner, destaca la necessitat de més tècnics especialitzats dins el Departament de la Funció Pública. Segons Andorra Endavant, el sistema actual confia massa en empreses externes per a les seves operacions, i hi ha una necessitat urgent de passar a contractar experts internament.

La proposta pretén abordar les preocupacions sobre la sostenibilitat i l’eficàcia de l’actual enfocament per a la gestió de les pensions dels treballadors públics. Mitjançant l’augment del pressupost i la promoció d’un equip intern d’experts, Andorra Endavant busca millorar la qualitat del servei i garantir un futur més fiable pels empleats públics jubilats.

Sostenibilitat i igualtat com a pilars principals

Dins les altres propostes, avança una prova pilot per a una botiga solidària, oferint productes a punt de caducar a preu de cost, amb una partida de 200.000 euros. També es preveu el llançament de fires de venda de productes de segona mà, amb una inversió similar.

D'altra banda, el grup de Montaner vol impulsar la creació d'una residència pública per a la gent gran com a punt clau. La formació considera imperatiu impulsar la construcció d'una residència amb un mínim de 100 places, oferint atenció "medicalitzada i especialitzada". Les esmenes al pressupost suggereixen una dotació inicial de 5 milions d'euros per a aquest exercici, provenint dels beneficis d'Andorra Telecom.

Andorra Endavant destaca que actualment hi ha una llista d'espera d'1 a 2 anys per obtenir una plaça en una residència especialitzada en temes de dependència, generant preocupació entre les famílies. La solució plantejada és la creació d'aquest nou centre amb finançament plurianual.

Les propostes passaran per deliberacions parlamentàries, on se n’avaluarà a fons la viabilitat, l’impacte potencial i la recepció pública. El resultat d’aquestes discussions modelarà l’aproximació de l'executiu a la gestió de les pensions i l’optimització del servei públic a Andorra.