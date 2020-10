L'àrea Covid d'El Cedre es desborda

Durant la primera part de la pandèmia, a la primavera, ja va col·lapsar, i en aquest inici de segona onada de contagis va camí de repetir-se. El Cedre és a un pacient, segons dades oficials, de superar la capacitat de l’anomenat espai Covid, la zona habilitada per ingressar residents que han donat positiu a la prova del virus. Segons dades extraoficials -citades pel Diari d'Andorra-, des d’aquest dilluns al vespre hi ha 23 persones ingressades, quan el límit és de 22. Arribats a aquest punt, i tenint en compte les altes que es puguin anar donant, si haguessin d’ingressar més persones les traslladarien a l’Hospital, on la pressió sanitària no és encara elevada, amb 29 llits ocupats ara mateix, una vintena dels quals a planta i nou a Cures Intensives.



De tota manera, i com que la pressió no para d’augmentar a mesura que passen els dies, el Govern té un ‘pla C’ per alliberar espai a l’Hospital. La setmana passada anunciaven un concurs perquè s’hi presentin hotels per poder disposar, com ja es va fer també a la primavera, de plantes senceres per a l’hospitalització de contagiats.



I mentre les autoritats miren de reüll com l’augment de contagis va pressionant el sistema sanitari comença a preocupar la manca de professionals: sis positius entre el personal pel brot a l’àrea de cirurgia, i a el Cedre, entre les baixes per positius de la plantilla i l’aïllament del personal que hi ha estat en contacte, aquest dilluns se’n compatibilitzaven cinc. Així com passa en els menjadors escolars o entre el personal docent, el ministre Martínez Benazet reconeixia les dificultats per poder contractar personal sanitari capacitat per suplir eventuals baixes.



I com que a el Cedre plou sobre mullat, fa dies que s’aixequen veus per la manca d’informació relacionada amb el centre sociosanitari. Familiars amb pacients ingressats expliquen que coneixen la situació al centre per mitjà de la premsa i no pas per part dels seus responsables o de les autoritats competents. “Cap trucada, cap correu informatiu i correus que no reben resposta”, criticava la familiar d’un resident.



Tot i la situació crítica i de desbordament al centre, el ministre de Salut explicava aquest dilluns que l’auditoria que s’ha realitzat a l’àrea Covid de el Cedre ha rebut el vistiplau conforme és una zona habilitada segons la normativa per assegurar el desenvolupament d’activitat sanitària amb el mínim risc de contagi. De fet, des del ministeri entenen que els darrers positius tindrien l’origen en el personal que s’ha contagiat fora del centre sociosanitari.