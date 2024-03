'Argentinos en Andorra' vaticina un col·lapse a Immigració pels 300 permisos de temporada excepcionals

Andorra la VellaGovern ha proposat una regularització de les quotes d'immigració amb unes condicions excepcionals amb l'objectiu de facilitar la contractació de treballadors per part de les empreses pels temporers que durant la temporada d'hivern d'enguany hagin treballat a Andorra. Unes 300 persones podran obtenir una autorització de residència i treball amb la condició d'haver treballat durant quatre mesos a la mateixa empresa que li tramita el permís. Des de l'associació 'Argentinos en Andorra' exposen que el fet que Govern no hagi especificat qui té dret als permisos excepcionals pot ocasionar una allau de peticions a Immigració. Riccie Ponce, representant de l'organització, apunta que no haver establert un criteri pot donar a entendre que els primers que arribin tindran el dret de poder continuar a Andorra i assegura que entre els treballadors argentins hi ha incertesa.

Ponce diu que "podria passar que el primer dia que s'obri la possibilitat d'acollir-se a aquestes excepcions, tinguem al portal del Servei d'Immigració moltíssima gent esperant per poder accedir". Tanmateix, valora que els emigrants no es poden permetre aquests dubtes quan han planificat a curt termini la seva estada. El representant de l'entitat vaticina que la manca de criteri pot provocar que una part d'ells marxin a països on tinguin la possibilitat de treballar i que uns altres hagin de tornar a Argentina.

Govern també ha pres una altra decisió rellevant en relació amb la contractació de treballadors de temporada. Segons han exposat, el nou reglament fixarà que, igual que succeïa abans de la pandèmia, els treballadors extracomunitaris hauran d'acreditar una experiència professional demostrable d'un mínim de quatre anys en la mateixa activitat laboral que pretenen desenvolupar a Andorra. Ponce ha valorat el pas enrere de l'executiu com una mesura natural perquè es torna a les condicions clàssiques que hi havia. A més, considera que respecte a la comunicació s'ha fet un bon treball perquè s'ha deixat clar com quedarà tot amb la suficient antelació per a no perjudicar a la planificació dels treballadors.

Arran de la pandèmia els treballadors que enllacessin tres temporades consecutives, per exemple, una d'hivern, una d'estiu i una altra d'hivern, tenien accés a l'obtenció del permís de residència i treball general. Aquesta mesura va provocar polèmica perquè podia comportar un augment important de la població en pocs anys. De fet, el departament d'Estadística va informar que el passat 29 de febrer la població va ascendir a 85.541 tal com recull la publicació dels censos parroquials. Fa quatre anys, al mes de febrer de 2020, la població es trobava en 77.803 persones, fet que suposa un augment del 9,94%.