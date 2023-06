Armengol critica que no es comencés a actuar contra el problema de l'habitatge el 2019

Andorra la VellaEl president de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) Daniel Armengol ha estat crític amb el fet que s'ha actuat en retard en el tema de l'habitatge quan "ja es veia des del 2019" pels efectes que produïa la llei d'inversió estrangera. Armengol ha fet les declaracions en la jornada que l'EFA dedica als riscos de l'empresa familiar. Ha incidit en què "les empreses necessiten tant pels seus proveïdors, com els seus clients i el personal propi puguin tenir habitatge digne i assequible per poder treballar en el context andorrà". Daniel Armengol, en declaracions recollides per Andorra Televisió, reitera que s'ha de promoure la col·laboració publicoprivada per poder facilitar habitatge als treballadors.