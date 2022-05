Arnau Soldevila i Irati Azkargorta s'imposen a la tercera edició de la Nit de la Gallina

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria va ser l'escenari aquest dissabte al vespre de la Nit de la Gallina, la segona prova de la Multisegur Assegurances Copa d’Andorra 2022. La tercera edició d’aquesta prova nocturna ha ofert als 80 participants la possibilitat d’escollir entre dues distàncies.

En la primera cursa, els corredors havien de completar 9,8 kilòmetres i 450 metres de desnivell positiu, amb sortida i arribada a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria. La segona prova era d’una exigència més elevada amb 19,8 kilòmetres de distància i 1.800 metres de desnivell positiu, passant per diferents colls i punts emblemàtics de la parròquia com Coll de Jou, el Coll de la Gallina (punt més alt) així com el camí de Rocafort.

En la distància llarga de quasi 20 kilòmetres, el guanyador ha estat el jove corredor de l’Equip Nacional Arnau Soldevila amb un crono final de 2h10’23’. Òscar Casal ha estat el segon atleta en travessar la línia de meta en un temps final de 2h10’23” (ha deixat la primera posició al seu company de la FAM). Els ha acompanyat al podi Marc Gasa amb un crono de 2h’11’44”.

En categoria femenina, Irati Azkargorta ha estat la primera classificada amb un temps final de 2h36’14”. La segona corredora en arribar a la plaça de la Germandat ha estat Cristina Ribera en un crono de 3h10’56”. Ha tancat el podi femení Anna Feliubadaló amb un temps de 3h11’02”.

En la distància curta de quasi 10 kilòmetres, Max Palmitjavila s’ha imposat en un temps total 45’25”. Marc Casanovas i Drice Masson completat el podi travessant la línia de meta en un temps final de 46’36” i 49’48” respectivament.

En categoria femenina, Anna Artal ha arribat al centre de Sant Julià de Lòria en primera posició amb un temps de 55’11”. La jove corredora Lea Ancion ha assolit la segona plaça amb un temps de 55’36”. Erika Queiros ha completat el podi amb un temps final de 1h07’14”.