Arrenquen els treballs a Fiter i Rossell

Escaldes-EngordanyLes obres per a la separativa de les aigües de Fiter i Rossell han arrencat aquest dimarts. Cal recordar que els treballs s'aprofitaran també per embellir la zona, ampliant les voreres i canviant mobiliari urbà. El tram en què es duran a terme els treballs en una primera fase és el comprès entre els carrers Josep Viladomat i Manel Cerqueda, on no es podrà circular mentre durin les obres. De fet, el tall afecta fins i tot els veïns, als quals el comú ha ofert places d'aparcament alternatives.

És previst que les obres acabin el 22 de desembre i s'han habilitat un seguit de canvis en la circulació. D'aquesta manera, el carrer Esteve Albert serà de doble sentit des de la rotonda de Caldea i fins a la Dama de Gel, és a dir, que els vehicles també podran circular en sentit a Andorra la Vella, a més a més del sentit contrari. Des del comú, però, es recomana que per canviar de vall es faci servir el túnel del Pont Pla i es recorda, a través de les xarxes socials, que s'ha reforçat la presència d'agents de circulació a la zona. Per facilitar que es pugui portar els nens a les escoles es podrà estacionar a la bifurcació on tot just comença el tall de circulació. Des del comú destaquen que els conductors rebran indicacions dels agents de circulació.