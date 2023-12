Arrestada una dona de 50 anys per agredir a la seva filla

Andorra la VellaEl passat dijous a les 13:20 hores, les autoritats d'Andorra van dur a terme l'arrest d'una dona resident de 50 anys sospitosa d'estar involucrada en un delicte contra la integritat física i moral. L'acusació es deriva d'una presumpta agressió física cap a la seva filla menor d'edat. L'incident va tenir lloc el dia anterior, quan es va requerir la intervenció policial des de l'Hospital, alertats per una presumpta situació de violència domèstica.

La policia va respondre a la crida d'emergència i va detenir la dona, prenent mesures immediates per garantir la seguretat de la menor afectada. La presumpta agressió, que va tenir lloc en l'àmbit domèstic, ha generat preocupació a la comunitat i destaca la importància de respondre ràpidament a situacions de violència familiar.

La víctima, la filla menor, va ser atesa i avaluada per professionals de salut per assegurar-se que rebés l'atenció necessària. Les autoritats estan col·laborant amb els serveis socials per a garantir el benestar continuat de la menor i per prendre les mesures adequades per abordar la situació familiar.