Quan arribarà la tercera onada de la pandèmia?

Fa pràcticament dues setmanes que Andorra veu com s'aplana la corba de contagis. Les mesures restrictives adoptades pel Govern amb l'objectiu d'evitar els contactes socials fa dies que estan sorgint efecte i que es tradueixen en un nombre menor de positius diaris –a l'inici de la segona onada se superava el centenar i des de fa una setmana es detecten una vuitantena– i en una disminució de la pressió hospitalària. Les autoritats, però, no es fien encara d'aquesta desescalada i allarguen la vigència dels decrets per assegurar un inici de temporada d'hivern amb poca incidència del virus al país. Paral·lelament, la situació als països veïns és diversa: Catalunya veu com la transmissió del virus també afluixa però la pressió hospitalària està al límit, i França, en canvi, ja és el país europeu més afectat per la pandèmia i aquest dilluns registrava un rècord de contagis.



Així les coses, és previst que a Andorra la tercera onada de contagis, que la majoria d'experts dona per segura durant l'hivern, tingui conseqüències abans que als països veïns. Dependrà, precisament, de l'aixecament de les mesures que restringeixen la llibertat de circulació als països de l'entorn. A Catalunya, que ja ha demanat allargar-les dues setmanes més, fins al desembre, és previst que a l'inici del mes vinent, coincidint amb l'obertura de les pistes d'esquí andorranes, una munió de catalans aprofitin el pont de la Puríssima per visitar el Principat. A França caldrà esperar com evoluciona el confinament decretat durant el novembre per veure en quina situació de desescalada s'arriba al mes vinent.



"Hi haurà una tercera onada", ha indicat aquest dilluns a Rac1 el secretari general de Salut de la Generalitat catalana, Mar Ramentol. El que falta saber és quan arribarà i "tot dependrà de la desescalada". "La desescalada a nivell de contagis s'està produint de manera molt lenta, si ara desescalem ràpid, podria ser que la segona i la tercera onada se solapessin i aquest seria el pitjor escenari per a la pressió assistencial. Cal alliberar pressió assistencial per poder assumir la tercera onada, que arribarà durant l'hivern", ha explicat.

"Ningú vol que els Reis ens portin un nou rebrot"

Marc Ramentol ha dit que hauran d'abordar amb més tranquil·litat els pròxims dies el tema del Nadal. "Són celebracions que tots necessitem, però entre tots hem de veure com les fem. Ningú vol que els Reis ens portin un nou rebrot epidèmic", ha apuntat. "L'epidèmia no hi entén de treves. Nadal arribarà el 25 de desembre, com sempre, i haurem de veure com podem celebrar-ho de manera segura. En funció de la situació epidemiològica que tinguem a principis de desembre, mirarem què podrem fer", ha conclòs.

En una tessitura semblant estan les autoritats andorranes i franceses. Aquí, però, i si la desescalada dels països veïns ho permet, l'entrada de turistes coincident amb l'inici de la temporada d'esquí podria avançar l'inici de les conseqüències de la tercera onada de la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2. Així, durant les setmanes que queden de novembre, el Govern mirarà d'allargar les mesures restrictives per intentar que l'impacte que pugui tenir la tornada del turisme sigui el menor possible, i un cop arribi la tercera onada, es trobi amb l'hospital i el personal sanitari en condicions d'afrontar un nou pic de contagis.