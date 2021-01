Els cinc articles més vistos de l'any de la secció 'Fets i gent'

La secció 'Fets i gent' de l'ARA Andorra ha viscut moments estelars durant aquest 2020 amb articles que han arribat a tenir desenes de milers de lectures. Seleccionem els cinc més vistos durant els darrers dotze mesos.



En primer lloc, 'El viral d'Andorra que circula per les xarxes espanyoles', una peça publicada el 28 d'abril, en ple confinament, sobre un vídeo que mostrava els carrers d'Andorra buits, i que venia a explicar que les mesures sanitàries establertes al Principat eren un exemple per als països veïns.



Si la més vista del 2020 correspon a un fet, la segona més visitada va sobre gent. En aquest cas sobre un dels personatges mediàtics que més ha transcendit aquest any i que malauradament ha mort massa aviat. Pau Donés, líder i vocalista de la formació Jarabe de Palo dedicava, el 27 de maig, una cançó d'amor a la seva filla. 'El cant d’amor de Pau Donés a la seva filla' publicava una de les seves darreres cançons, 'Eso que tu me das', en ple procés de tractament contra el càncer.

651x366 'Frame' del vídeoclip 'Eso que tú me das'. 'Frame' del vídeoclip 'Eso que tú me das'.

Tanca el podi de les notícies de la secció 'Fets i gent' més visitades del 2020 un article relacionat amb el més vist, i publicat l'endemà. 'L’andorrà que hi ha al darrere del viral que triomfa a les xarxes espanyoles'. Carlos de Jesús explicava que va gravar el vídeo per enviar-lo a uns amics que són a l’estranger i que milers de persones van acabar compartint-lo.



El quart article també es va publicar durant el confinament, el 24 d'abril, i es titula 'Un madrileny 'aplicat', confinat a Andorra'. La televisió pública madrilenya TeleMadrid entrevistava un home nascut a la capital espanyola i resident a Andorra des de fa vint anys, que explicava en directe "el mètode andorrà de la desescalada".



Finalment, la darrera de les cinc més visitades de l'any és 'Una maniobra polèmica'. Un vídeo que mostra com un cotxe de la policia feia un gir prohibit a la CG1 a prop de la frontera espanyola. El vídeo de les càmeres de Mobilitat, que mostra com la patrulla creua una doble línia continua per fer un canvi de sentit de la marxa, va generar molt d'enrenou a les xarxes.