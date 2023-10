Assandca impulsa la 6ª Caminada solidària contra el Càncer

Andorra la VellaAvui s’ha realitzat la 6a Marxa contra el Càncer, organitzada pel Grup dels Pirineus i la Fundació Jacqueline Pradère. L’esdeveniment va comptar amb la presència del Cap de Govern Xavier Espot, la ministra d’Esports Cultura i Joventut, Mònica Bonell, o del Cònsol Major d’Andorra la Vella David Astrié.

Enguany es compleix el desè aniversari de la marxa, i els organitzadors esperen trencar tots els rècords anteriors en termes tant de contribucions com de participants. L’objectiu principal d’aquest esdeveniment és sensibilitzar sobre el càncer i la necessitat d’ajudar els afectats i les seves famílies, així com crear un espai divertit on la gent pugui reunir-se, compartir experiències i gaudir d’un cert exercici per una bona causa.

L’any passat, malgrat el mal temps, més de 900 persones van participar en el passeig, demostrant la seva voluntat de col·laborar i donar suport a una causa tan important. Els organitzadors van vendre 1.500 samarretes, amb un total de 9.800 € Enguany, els organitzadors venen al voltant de 2.000 samarretes, amb l’esperança de trencar tots els rècords anteriors en termes de participació. Les samarretes estan disponibles per a la compra al servei de clients Pyrénées del quart pis, i la contribució és voluntària.