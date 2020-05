Les assegurances de decés, l'última batalla

L'abril passat la família Urteu es va fer coneguda per haver registrat la primera mort de Covid-19 al país. La funerària els va obligar a incinerar el cos quan encara no hi havia un protocol clar sobre com tractar els difunts de coronavirus, i fruit de la confusió a dia d’avui encara no han pagat un sol cèntim. “No tenim clar quina serà la xifra final i com volem fer una cerimònia quan tot això passi, suposem que la funerària encara no ens ha fet arribar la despesa final fins que no estigui tot fet”, comenta en Ferran Urteu, fill de la primera víctima d’aquesta crisi sanitària que s’ha cobrat la vida de 46 persones al Principat, i més de 50.000 conjuntament a Espanya i França.

La seva situació és similar a la d’altres famílies, les quals tenien una assegurança de decés contractada per un servei que no s’ha pogut completar. “Les cerimònies no es poden celebrar mentre duri l'emergència sanitària i només uns pocs familiars poden assistir als funerals. En molts casos, els difunts havien pagat per tenir un comiat amb tota mena de detalls inclosos i no s’han pogut dur a terme”, explica Esther Pérez, advocada experta en litigis d’aquest tipus. Aquesta situació fa preveure un augment dels litigis entre asseguradores i familiars que volen el retorn dels diners invertits pel difunt. El preu d'un funeral amb enterrament o incineració, oscil·la entre els 3.000 i els 10.000 euros, i "en qualsevol cas, la quantitat que hagi sobrat és prou alta com perquè la família la reclami a la companyia", puntualitza Pérez.

Segons explica el primer i únic portal comparador d’assegurances que hi ha Andorra, Tot Segur, “la majoria de companyies no preveuen en les seves pòlisses casos com desastres naturals o pandèmies, fet que podria perjudicar les famílies que volen recuperar una part de l’assegurança de decés”. Encara no es té coneixement de cap demanda en aquest sentit al Principat, tot i que des del sector es preveu que puguin aparèixer algunes reclamacions un cop la població reprengui la seva activitat amb normalitat.

Més interès per estar assegurat

El que sí han registrat les companyies andorranes d’assegurances és un augment significatiu de l’interès per contractor una assegurança. “L’ordre de prioritats ha canviat arrel de la Covid-19. Si abans una pòlissa de vida o d’exèquies estava en el tercer graó, ara és en el primer”, revelen. En aquest sentit, des de Totsegur es recorda que sempre s’ha de mirar la lletra petita i assegurar-se (mai millor dit) que inclouen tots els riscos que tenim en ment.