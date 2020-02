Una associació per agrupar les reivindicacions de discapacitats visuals i auditius

L’ Associació de Discapacitats Visuals i Auditius d’Andorra comença a caminar amb la voluntat d’agrupar en una sola entitat les reivindicacions del col·lectiu i tirar endavant “molts projectes que puguin fer que les persones tinguin una vida millor”, tal com ha manifestat el president, Marc Latorre. D’aquesta manera, aquesta nova entitat neix fruit de la constatació que no hi havia una associació “només” per a persones amb discapacitat visual o auditiva i ja han posat sobre la taula algunes de les seves reivindicacions, entre els quals n’hi ha de matèria laboral, sanitària, social i també en l’àmbit de l’educació.

Així, entre les demandes del col·lectiu hi ha que la CASS es faci càrrec del cost dels audiòfons i les ulleres, i més tenint en compte, tal com han explicat els membres de la junta, que hi ha persones que han de canviar sovint aquests elements, que són molt costosos i la parapública només cobreix els més bàsics. També volen que optometristes, oftalmòlegs i òptics es coordinin de tal manera que en una sola visita la persona pugui ser avaluada de manera global. Latorre, acompanyat en la roda de premsa de presentació de l’associació pel vicepresident segon, David Latorre, i el tresorer, Jordi Casellas, ha exposat també que una altra de les reivindicacions és la que fa referència al fet que quan una persona té una discapacitat no sigui acomiadada o prejubilada de la feina i que es compleixi la legislació que estipula que s’adapti el lloc de treball a les seves necessitats. També reivindiquen ajudes per a qui vulgui establir-se per compte propi.

Altra de les qüestions en les quals incidiran serà l’ accessibilitat, ja que posen en relleu que aquesta sempre és concebuda per a les persones que van en cadira de rodes però que es fan molt poques adaptacions per a les persones amb discapacitat visual o auditiva. Volen, a més, que els llocs on s’han de fer tràmits contemplin les seves necessitats i que, per exemple, s'avisi les persones quan arriba el seu torn, i també reivindiquen pàgines web adaptades.

Des de l’associació han fet arribar aquestes i d’altres demandes als ministres de Salut i Afers Socials i han manifestat que va ser una trobada “força profitosa”. En aquest sentit, valoren que el ministre de Salut ja hagi anunciat que les proves genètiques per descartar que els fills puguin tenir alguna discapacitat s’incorpori a la cartera de serveis ja aquest estiu. També els van traslladar, han explicat, el compromís que els temes que afectin altres ministeris seran comunicats perquè també hi puguin actuar.

Altres objectius que es marquen des de l’associació són difondre el llenguatge de sords i el braille i establir contactes amb altres entitats nacionals i internacionals per organitzar activitats conjuntes. L’associació compta ja amb una vintena de socis i està a l’espera que des del Govern se’ls faciliti la informació per saber quantes persones tenen aquest tipus de discapacitat.