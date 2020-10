L'associació de monitors d'esquí denuncia acomiadaments

L'associació andorrana de monitors d'esquí explica en un comunicat que durant les darreres setmanes alguns socis han informat que les escoles d'esquí on treballen estan reduint el nombre de monitors contractats. Quant als monitors fixos discontinus, "no compten amb ells per aquesta temporada, els acomiaden i els hi desitgen sort", assegura el comunicat.



Ara bé, en el cas que tinguin papers i no necessitin quota d'Immigració, els hi donen el calendari perquè sí que els hi interessen com a monitors eventuals per treballar caps de setmana, festius o temporada alta. Pel que fa als monitors que sí que començaran la temporada, segons l'associació, es queden amb el temor de si tindran contractes de temporada o temporals (mensuals o quinzenals prorrogables).

Amb aquesta situació, l'entitat ha demanat al ministeri que les escoles que necessitin contractar més professionals, que ho facin amb els monitors que hagin perdut la feina i que viuen a Andorra. "Com a associació professional hem de vetllar per la professió al país", afirmen. I en el cas que es necessitin més monitors, han demanat que s'obri la quota per als professionals que ja han treballat a Andorra en altres ocasions i que, per tant, ja es coneixen el país.