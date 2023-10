Astrié avisa que la Fira podria haver de buscar un lloc alternatiu

Andorra la VellaEl cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, ha avisat avui, durant la inauguració de la fira, que cal anar pensant en un lloc alternatiu per celebrar l'esdeveniment. El motiu és que els propietaris del terreny del Parc Central, la família Rebés, pot decidir construir en la zona i la Fira ja no es podria celebrar.

Astrié vol que aquest esdeveniment tingui "continuïtat" en el format que té actualment i ha recordat que "aquesta fira s'està fent en una parcel·la que el comú lloga a una propietat i que està subjecta a algun desenvolupament urbanístic de la unitat d'actuació i, per tant, és una mica provisional aquest emplaçament i això fa que la part política ens haguem d'anticipar per trobar un lloc on es pugui celebrar la fira amb més garanties de durabilitat en el temps".

Lluny de la intenció que les seves paraules siguin "un ultimàtum", el cònsol ha defensat que el que cal és preveure aquestes eventualitats sent conscients que en algun moment podria ser que no es disposés de l'indret necessari per fer aquesta i d'altres cites. Ha comentat que, de moment, "no hi ha una voluntat ferma i imminent de construir" per part dels propietaris del parc Central però sí "un interès de moure les coses". Hi ha "la necessitat d'anticipar-nos i reflexionar tots conjuntament", ha dit, per poder materialitzar un equipament que ha defensat que és "d'interès general" i no només d'Andorra la Vella.