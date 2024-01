Astrié sí que defensa l'estadi projectat per Piqué a Santa Coloma i el Multifuncional

Andorra la VellaEl nou cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, es va mostrar contrari a dos dels projectes que aquesta legislatura havien de tirar-se endavant a Andorra la Vella. El primer és l'estadi que Gerard Piqué, com a president de l'FC Andorra, està negociant amb la família Maestre construir a Santa Coloma en els terrenys de la Borda Nova. El segon és el recinte multifuncional que Govern també preveu a Andorra la Vella i que podria ser tant en un terreny públic, com l'Estadi Comunal, com anar acompanyant el projecte de Piqué per donar rendibilitat a l'Estadi. En el Multifuncional es farien esdeveniments on podrien assistir milers de persones, com el Cirque du Soleil, concerts o la Fira d'Andorra la Vella entre altres. González va declarar que ara el que fan falta són pisos i que ja hi ha massa camps de futbol a la capital.

L'excònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, ha sortit a replicar aquests plantejaments. Ha defensat els projectes perquè considera que González està cometent un error de "lectura política". Segons Astrié, no es pot "tancar la porta a projectes d'inversió privada (i més amb instal·lacions com un pavelló de celebració d'esdeveniments) tenint en compte la fragilitat dels espais arrendats actuals". Astrié feia referència al fet que l'Fc Andorra està jugant 'de prestat' a l'Estadi Nacional i necessita un camp propi. I també al fet que la Fira de la capital es fa en l'aparcament del Parc Central, propietat dels germans Rebés i cedit al comú, que si els amos decideixen desenvolupar urbanísticament es perdrà.