Astrié es replanteja la Fira d'Andorra la Vella

Andorra la VellaLa Fira d'Andorra la Vella és un "revulsiu" i "aporta molta activitat econòmica" però l'increment de costos que es registren any rere any i que poden ser encara més importants de cara al 2024, i el fet que la parròquia aculli cada cop més esdeveniments, fan necessari obrir "una reflexió" i un "replantejament" per mirar de veure on es pot celebrar aquesta i d'altres cites.

Així ho ha manifestat el cònsol major de la capital, David Astrié, en el marc de la presentació de la 44a edició, que se celebrarà entre el 27 i el 29 d'octubre i que recupera "el format habitual" anterior a la pandèmia. Així, seran 187 els expositors que s'hi donaran cita, disset més que l'any passat, i 50 expositors al mercat artesanal. Astrié ha destacat que la fira és un "esdeveniment social" que "aporta molta activitat econòmica que es tradueix en transaccions que neixen" precisament en el recinte firal.