Aturada tècnica de la piscina interior dels Serradells del 31 de juliol al 20 d'agost

Andorra la VellaLa piscina interior del Centre esportiu dels Serradells farà una aturada tècnica durant el mes d'agost. Concretament, segons informen des del comú, es tancarà des del dilluns 31 de juliol fins al diumenge 20 d'agost. L'objectiu és poder dur a terme diverses tasques de manteniment a les platges i les graderies aprofitant la temporada d'estiu, on la demanda és més baixa que la resta de l'any.

D'aquesta manera, l'aturada s'ha fet coincidir en la temporada més baixa de l'equipament, ja que al llarg de l'any es fa servir no únicament pels usuaris particulars, sinó també per grups i equips d'esport professionals que realitzen els seus entrenaments a la piscina. Durant el mes d'agost, però, els esportistes fan vacances i gran part dels usuaris aprofiten l'obertura de la piscina exterior. Per tant, s'ha decidit acomplir les tasques durant les setmanes de menys activitat i, així, tenir una menor afectació.

Els treballs que es duran a terme durant aquests dies se centraran a les platges i les graderies, sense incidir en el vas de la piscina. Aquest any, a més, no es buidarà l'aigua de la piscina, com s'havia fet amb anterioritat. Malgrat que es va estrenar l'any passat després de l'incendi del 2018, cada temporada es fan accions per garantir les bones condicions de l'equipament.

Com a alternativa per als usuaris es dona la possibilitat de poder acudir a qualsevol piscina comunal que estigui oberta durant aquest període. Per tant, identificant-se com a usuaris dels Serradells, podran accedir als equipaments d'Escaldes-Engordany, Pas de la Casa, Ordino i Sant Julià de Lòria.