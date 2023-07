Per cada aturat hi ha nou llocs de feina buits a Andorra

Andorra la VellaLa realitat del mercat laboral mostra un problema important en la manca de mà d'obra que es troba en una situació extrema. L'atur a Andorra és pràcticament inexistent. Les 330 persones apuntades en recerca de feina serien el que es considera 'atur tècnic' perquè sempre hi ha una petita part de la població que per motius diversos no treballa i està apuntada al Servei d'Ocupació. Les dades del tancament de juny tenen una variació respecte al mes anterior del -5,2% (348 persones), i un 19,5% inferior al mateix mes de l’any anterior (410 persones).

En contraposició a la inexistència d'atur, el nombre de llocs de treball pendents per cobrir es troba en 2.628 amb les dades del tancament del juny. Això significa que hi ha nou llocs de feina sense cobrir per cada persona apuntada en recerca de feina. El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 2.628, equivalent a la mateixa xifra de maig i una variació del +91,7% respecte al juny de l'any 2022 (1.371 ofertes de treball).