Les auditories a BPA es van fer amb les dades que es disposaven segons Maria Cosan

Andorra la VellaMaria Cosan està declarant avui en el ‘cas BPA’ en una compareixença que s’espera que sigui llarga, especialment perquè Cosan té dos papers diferents. Va ser una de les professionals de KPMG que va auditar l’entitat entre el 2008 i el 2011 i posteriorment va passar a ser la responsable de l’INAF (actual Autoritat Financera Andorrana) i ho era encara al 2015 quan el Tresor dels Estats Units va fer la nota acusant l’entitat dels Cierco de ser un risc de primer ordre en blanqueig a escala internacional.

Durant tot el matí, l’advocat de la defensa Toni Riestra ha estat interrogant Cosan en el vessant d’auditora de KPMG. Bàsicament, Riestra intenta que Cosan afirmi que no es van detectar problemes greus de funcionament a BPA i que per tant les auditories avalaven la tasca que es feia a nivell de lluita contra el blanqueig dins del banc.

Maria Cosan ha estat molt clara respecte a que les auditories es fan “en base al que m’ha comunicat l’entitat” i que les auditories es fan amb les dades que es disposaven. Cosan ha apuntat que cada punt de cada auditoria hi ha una “capa diferent” i l’informe l’escriuen diverses persones. En tot cas no es va avalar si el comitè antiblanqueig funcionava o no, sinó es va constatar que el comitè existia.