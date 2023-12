Augment del 120% d’estudiants als centres de català

Andorra la VellaEls centres de català han experimentat un augment del 120% d’estudiants entre els mesos de setembre i desembre del 2023, amb l’assistència de 3.805 persones, respecte a les dades assolides en el mateix període del 2022, quan hi van passar 1.707 persones. Entre els mesos de gener i juny del 2023 hi van passar 2.986 persones, 1.039 més que el mateix període del 2022, quan hi van passar 1.947 estudiants. En total, durant el 2023, 6.791 persones han assistit als centres de titularitat del Govern per estudiar català de forma autònoma als espais d’autoaprenentatge que compten amb personal docent de suport.

Des de l’àrea de Llengua Catalana del departament de Política Lingüística han valorat positivament aquest augment i ho atribueixen a l’anunci del nou projecte de llei de la llengua oficial el passat setembre, ja que l’interès de la població nouvinguda per aprendre a parlar català s’ha multiplicat respecte dels anys anteriors.

A banda d’aquesta modalitat d’estudi autònoma, els centres de català ofereixen cursos presencials dels nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2, grups de conversa i cursos de llenguatge administratiu, els quals compten amb prop de 1.100 estudiants. Aquests cursos s’ofereixen en diverses línies d’estudis segons la seva temporalitat: extensius, de setembre a juny, i intensius, de setembre a gener i de febrer a juny.

Pel que fa als cursos virtuals que ofereix l’àrea, aquests han permès enguany que 1.084 persones més puguin estudiar els nivells A1, A2 i B1 de català. Durant el primer semestre de l’any van ser 284 estudiants els qui van optar per aquesta modalitat i 300 n’han estat durant el segon semestre del 2023. A aquestes xifres cal sumar les 500 persones que estudien a través dels cursos virtuals de forma autònoma, una nova línia d’aprenentatge que es va decidir obrir el setembre del 2023 davant del gran augment de peticions d’inscripcions als centres i cursos en línia de català.