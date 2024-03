Augment de la despesa del 5,87% en personal del Comú d'Andorra la Vella

Andorra la VellaLa previsió en despesa de personal del comú d’Andorra la Vella experimenta un increment global d’un 5,87% en el pressupost d’aquest any en relació amb el 2023. La despesa global frega els 20 milions d’euros aquest any i nou equip de govern d’Enclar ha previst 42 noves contractacions. En aquest capítol de personal s’ha previst l’aplicació d’un IPC i la quantificació de tots els elements que integren l’estructura retributiva dels treballadors del Comú segons taula adjunta:

Tots els imports s'han revisat en funció de les casuístiques ocorregudes durant l'any 2023, la contractació de noves places i les que es preveu per a l'exercici 2024, així com la previsió de l'antiguitat, la carrera professional o la regularització de l'IPC entre d'altres. Hi ha 1,1 milions que s'han previst en gratificacions als empleats i prop de 300.000 euros en despeses socials per als treballadors.

S'han pressupostat 42 places vacants per a l'exercici 2024, corresponents a jubilacions, renúncies, excedències sense reserva de plaça, reubicacions mèdiques, promocions internes i externes.

Es mantenen les previsions de personal interí per donar suport durant l'estiu als Departaments de Medi Ambient, Joventut, Esports, Casal d'Infants, Ludoteca i l'Oficina de Turisme.

Finalment, es preveuen 3 places com a personal interí que ocuparan persones amb diversitat funcional.