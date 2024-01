Augment de places a la presó per descongestionar la ‘llista d’espera’ d'arrestos nocturns

Andorra la VellaEl Ministeri de Justícia i Interior ha adaptat especialment una secció del mòdul de menors del Centre Penitenciari de la Comella per tal de destinar-la als interns en règim d'arrest parcial. D'aquesta manera, a hores d'ara es disposen de sis llocs addicionals per a aquesta tipologia d'interns.

Una xifra que en els propers dies –després del condicionament dels espais en el qual ja s'està treballant– es veurà augmentada en cinc places més, arribant a un total d'onze llocs específics nous per a l'arrest parcial. Cal recordar que les instal·lacions penitenciàries ja disposaven de tretze places destinades a l'arrest parcial.

Així doncs, s'assoliran un total de vint-i-quatre llocs per a aquests interns. Quant a l'habilitació dels espais al mòdul de menors, es remarca que s'ha optat per aquesta fórmula, ja que aquesta zona, tot i la mencionada adaptació, segueix adequadament dimensionada per a les necessitats actuals i, per si escau, nous ingressos.