L’augment de temperatures previst per a aquest cap de setmana podria atenuar la propagació del coronavirus

La previsió meteorològica anuncia una pujada de temperatures per aquest cap de setmana a Andorra, amb registres superiors als 20 graus a partir de dissabte i ganes d’anar amb màniga curta. Tot i que la comunitat científica es mostra prudent i cautelosa, diversos estudis fets arreu del món revelen que la calor podria atenuar la capacitat de propagació de la Covid-19. Els registres per sobre dels 15 o 20 graus, segons alguns d’aquests estudis, mostren que l’expansió del virus cauria fins a la meitat.



Tot i això, els investigadors són cautelosos i destaquen que la climatologia seria un factor secundari per tal de pal·liar la propagació de la pandèmia. En aquest sentit, insisteixen a recordar que la higiene i desinfecció continuada, les restriccions a la mobilitat i el confinament continuen sent ara mateix les millors mesures per aturar la pandèmia. Una vegada més, malgrat que arriba el bon temps, el #QuedatACasa segueix sent la millor prevenció.