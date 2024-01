Augmenten un 4,6% les tarifes de la ITV

Andorra la VellaAvui, el Govern d'Andorra, a proposta de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha aprovat les noves tarifes per a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) pel 2024. Aquestes tarifes experimentaran un augment del 4,6%, seguint la variació percentual de l'IPC de l'any passat.

Les tarifes de base ja vigents l'any passat seran incrementades pel valor de l'IPC, resultant en una actualització dels preus per als diferents serveis oferts per la ITV. Algunes de les tarifes actualitzades inclouen la duplicació de la targeta de transport, les inspeccions periòdiques, i altres serveis relacionats amb la certificació i seguretat dels vehicles.

Paral·lelament, el Govern també ha aprovat les tarifes i suplements del servei de taxi ordinari interurbà (TOI) per al mateix any. De manera similar, aquestes tarifes es veuen incrementades en un 4,6%, amb els nous preus aplicats a conceptes com la baixada de bandera, el cost per quilòmetre recorregut, i suplements per diferents trams de viatge.