Augmenten els casos d'assetjament sexual i lloguers fraudulents amb l'arribada dels temporers

Andorra la VellaL'inici del procés d'arribada de milers de sud-americans, especialment argentins, que volen fer la temporada d'hivern a Andorra ha provocat que s'hagin disparat els intents d'engany i l'assetjament sexual. Només en els últims dies s'han detectat més de 200 intents d'estafes i frau de diners especialment aprofitant-se de la gent que està buscant desesperadament allotjament. Així ho ha informat Argentinos en Andorra que ha het pública la recomanació que no s'avanci cap tipus de quantitat econòmica fins que no s'hagi arribat a Andorra i s'hagi comprovat que no és una estafa. L'engany s'articula a través de grups de Whatsapp o Telegram ja que són molt nombrosos i les dades de tots els integrants estan a l'abast de molta gent.

També en els darrers dies s'han registrat una cinquantena de casos d'assetjament sexual a través de l'accés als contactes en les xarxes de Whatsapp i Telegram. L'assetjament es fa enviant missatges de contingut sexual a dones que formen part del grup. A vegades, a canvi d'oferir allotjament. Es demana el màxim de compte per la situació d'extrema ansietat de molts potencials temporers que es troben amb una important dificultat per accedir a un habitatge a Andorra i això provoca que hi hagi gent que se n'aprofiti.