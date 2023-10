Augmenten els controls dels Mossos a andorrans prop de duana per cobrar multes impagades

Andorra la VellaEls mossos han establert cíclicament un punt de control en la rotonda que es troba just després de la duana hispanoandorrana. Els agents estan parant fonamentalment els vehicles amb matrícula andorrana. El missatge s’ha fet córrer per les xarxes socials ja que els mossos estan controlant si els cotxes que surten per la frontera tenen multes pendents a Catalunya. Aquesta pràctica ha augmentat de forma significativa en la freqüència i evitar el màxim les prescripcions. Fonts properes als cossos de seguretat dels països veïns han comentat que el control es posa a la sortida de la frontera perquè hi ha una important quantitat de vehicles andorrans que fan el trajecte fins a l'entrada de la Seu d'Urgell. Quan tenen una multa de radar d'un viatge llarg poden tardar temps a tornar-ne a fer un altre.

Les sancions pendents tenen una durada de mesos i són fonamentalment per excés de velocitat. Quan hi ha una foto del radar i la policia no atura el vehicle amb matrícula andorrana la sanció entra en una llista que es comprova en futurs controls. Aquest mecanisme s’utilitza per evitar que les multes de radar d’estrangers a Catalunya prescriguin i no quedin impunes.

Al 2022, els Mossos van imposar 1.473 multes a vehicles andorrans de les quals tres quartes parts corresponien a excessos de velocitat. Enguany en el primer trimestre portaven 250.