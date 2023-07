Augmenten els requisits econòmics per al reagrupament familiar

Andorra la VellaLa ministra de Justícia i Interior, Molné, ha anunciat canvis en els requisits econòmics per al reagrupament familiar. Segons Molné, s'han augmentat aquests requisits tenint en compte tres factors clau. En primer lloc, l'increment dels preus de l'habitatge, sigui de lloguer o d'adquisició de l'habitatge, que superen el salari mitjà. En segon lloc, l'increment del cost de vida. I finalment, el cost de tenir un fill a càrrec. Aquesta mesura té com a objectiu garantir una situació econòmica estable per a les famílies que decideixin reunir-se.